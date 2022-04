Rolnictwo to podstawa egzystencji każdego społeczeństwa [ROZMOWA]

Choć potrzebne, to jednak rolnictwo na pierwszy rzut oka wydaje się mało atrakcyjne dla młodych ludzi. Jak ten stereotyp można przełamać?

Szkoła w swojej ofercie faktycznie ma tylko zawody związane z rolnictwem, ale przecież rolnictwo to podstawa egzystencji każdego społeczeństwa. Wpływ na rozkwit sektora rolniczego mają kwestie związane z mechanizacją i wdrożeniem nowoczesnych technologii, o których uczniowie z naszej szkoły dowiadują się także na stażach i praktykach zagranicznych. Tym zachęcamy uczniów. A jest to bardzo atrakcyjna forma nauki. Młodzież w ramach Erasmusa wyjeżdża do Danii, Portugalii, Grecji, Szwecji. A chyba największą atrakcją jest wyjazd na Reunion - wyspę na Oceanie Indyjskim, położoną ok. 700 km od Madagaskaru. Reunion to region administracyjny Francji. I tam, 30 kwietnia 2022 r., leci pierwsza grupa młodzieży z opiekunami na praktyki. W moim przekonaniu jest to ogromna zachęta do podjęcia nauki w naszej szkole.