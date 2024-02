Rolnicze protesty w Koszalinie i regionie. Blokady na drodze S11 i przy wjeździe na trasę S6 [ZDJĘCIA]

Protestują również rolnicy w Szczecinku. We wtorek od godziny 12 do 18 całkowicie zablokowany będzie przejazd drogą krajową nr 11 na wysokości ronda przy wylocie na Koszalin.

- Dziękuję za te postulaty i mam świadomość, że Zielony Ład przysparza wam zmartwień. Jestem w stałym kontakcie z ministerstwem. Trwają też rozmowy z Ukrainą i musicie dać nam trochę czasu. Tych zaniedbań było wiele przez te ostatnie lata i próbujemy to wszystko naprawiać. Ale to zaniedbania wieloletnie.

Jeśli jedziecie do Sianowa i dalej w stronę Trójmiasta, korzystajcie z objazdów, unikajcie ul. Gdańskiej. Rondo, z którego wjeżdża się na trasę S6 będzie codziennie, przez siedem kolejnych dni, blokowane przez rolników w godz. 9-17, a ruch puszczany na chwilę co pół godziny. Chcąc ominąć blokadę, jedźmy ul. Słupską i dalej przez Kłos.

- Nie chcemy w Unii Europejskiej żywności spoza UE. Owszem, to dotyczy też zbóż z Ukrainy. Nie mamy szans z nią konkurować, przez co liczymy ogromne straty i zastanawiamy się, czy jest sens wyjeżdżać wiosną w pole - tłumaczy Patryk Turowski, rolnik z Nowych Bielic.

Od wtorku aż do 27 lutego trwać będzie blokada trasy S11 oraz węzła Gorzebądz na trasie S6 w Koszalinie. Rolnicy protestują i by ich usłyszano uznali, że najlepiej będzie zablokować obie te trasy.

Zamknięty ma być również port w Kołobrzegu, z którego m. in. wypływa do Rotterdamu, a następnie do Afryki, zboże z Ukrainy. A to właśnie jeden z dwóch najważniejszych problemów, z którymi walczą rolnicy i dlatego protestują.

Protestujący rolnicy żądają wstrzymania dostaw zbóż z Ukrainy do Polski i całej Unii Europejskiej oraz wstrzymania realizacji Zielonego Ładu, programu autorstwa unijnego komisarza Janusza Wojciechowskiego.

W Szczecinku we wtorek od godziny 12 do 18 całkowicie zablokowany będzie przejazd drogą krajową nr 11 na wysokości ronda przy wylocie na Koszalin. Policja będzie kierować objazdami przez Gałowo, Trzcinno i Spore (w kierunku na Szczecinek) a także przez Parsęcko i Dalęcino (w kierunku na Koszalin).