Rossmann: Aktualne promocje w Rossmannie. Sprawdź, co kupisz w okazyjnej cenie sklepie Rossmann [26.08.2020] Promocje ROSSMANN SIERPIEŃ

Rossmann jest jedną z największych sieci drogeryjnych w Europie. W samej Polsce posiada już ponad 700 placówek i co roku otwiera nowe w większych i mniejszych miastach całego kraju. Sierpień to miesiąc, w którym można kupić kosmetyki w promocyjnych cenach. Promocje w Rossmannie sięgają nawet 50%. Jakich artykułów dotyczy promocja w Rossmannie? Sprawdź, co możesz kupić w promocyjnej cenie w sklepach Rossmann w całej Polsce.

Aktualne promocje w Rossmannie. PROMOCJE ROSSMANN SIERPIEŃ Wielką sierpniową promocją w Rossmannie objęte są setki produktów. Kosmetyki można kupić w promocyjnych cenach i zaoszczędzić pieniądze, kupując produkty nawet do 50% taniej. W sklepach stacjonarnych oraz na stronie internetowej produkty w niższych cenach oznaczone są napisem "MEGA". Promocją objęte są m.in.: kosmetyki do twarzy

kosmetyki do makijażu

kosmetyki do włosów

kosmetyki do ciała

kosmetyki do higieny intymnej

wody toaletowe

produkty żywnościowe

środki czyszczące Zobacz galerię (30 zdjęć) SIERPNIOWE PROMOCJE W ROSSMANNIE. SZCZEGÓŁY PROMOCJI Promocja trwa od 16.08.2020 do 31.08.2020 lub do wyczerpania zapasów. Promocja dotyczy wybranych artykułów z linii i obowiązuje w wybranych drogeriach Rossmann. Pełna lista sklepów dostępna jest na stronie www.rossmann.pl/drogerie