Rozbiórka Związkowca w Koszalinie. Do ratusza wpłynęły dokumenty, czekamy na decyzje

Robert Grabowski, rzecznik koszalińskiego ratusza, potwierdza: - Brakujące dokumenty dotyczące wniosku o zgodę na rozbiórkę budynku, właśnie do nas dotarły. Ta sprawa ma priorytet. Urzędnicy odłożą na bok inne sprawy i przeanalizują dokumentacje, by jak najszybciej, najprawdopodobniej w ciągu kilku dni, wydać decyzję.

Nie ukrywa, że najważniejsze jest bezpieczeństwo podczas prac rozbiórkowych. To gęsto zabudowana przestrzeń, obok głównej koszalińskiej ulicy. Ratusz rozważa też, czy na czas prac rozbiórkowych nie zamknąć ulicy Matejki.

Do naszej redakcji i do ratusza dzwonią zaniepokojeni koszalinianie, bo choć zgody na rozbiórkę nie ma, to prace przy budynku już się toczą. Jak już pisaliśmy w poniedziałek pewne prace właściciele wykonywać mogą, chodzi tu o prace zabezpieczające. To, co jednak widać na naszych zdjęciach, wygląda znacznie poważniej.

Aleksandra Ziółkowska, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Koszalinie, w rozmowie z nami, mówi, że na razie prace wstrzymano. Jutro, gdy na miejscu pojawi się przedstawiciel firmy BS Invest, inspektorzy przeprowadzą kontrolę.