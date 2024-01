Samochodem dostawczym uderzył w drzewo na DW 206. Jedna osoba poszkodowana [ZDJĘCIA]

Na miejsce zdarzenia zadysponowano OSP Polanów, OSP Nacław, JRG 2 Koszalin, pogotowie oraz policję.

Przez warunki panujące na drogach w regionie, służby apelują o ostrożną jazdę.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że w piątek zachmurzenie będzie duże, na północy oraz miejscami południu kraju większe przejaśnienia. Miejscami opady śniegu, na południowym zachodzie opady śniegu przechodzące w deszcz ze śniegiem i deszcz, miejscami marznący i powodujący gołoledź. Temperatura maksymalna od -7, -4 st. C na północnym wschodzie, około -1 st. C w centrum, na Lubelszczyźnie i na Pomorzu do 3-6 st. C na południu. Wiatr słaby, miejscami umiarkowany i porywisty, zachodni, od zachodu kraju skręcający na południowo-wschodni i wschodni. W szczytowych partiach gór porywy wiatru do 70 km/h, powodować będą zawieje i zamiecie śnieżne.

