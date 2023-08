Sanepid w akcji. W lipcu ponad 230 kontroli, 30 na wniosek urlopowiczów [ROZMOWA WIDEO]

Jacek Woźniak, szef koszalińskiej Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej, przyznaję, że liczba obiektów, w których inspektorzy stwierdzają nieprawidłowości na tym samym poziomie co w latach ubiegłych: - Ale zauważyliśmy też, że w niektórych kontrolowanych obiektach czy lokalach takich nieprawidłowości jest więcej.

W lipcu inspektorzy koszalińskiego sanepidu przeprowadzili 232 kontroli sanitarnych, w tym kontroli interwencyjnych 30. - Cóż, potwierdziło się 18 interwencji konsumenckich - zdradza nasz rozmówca. - Inspektorzy wystawili w sumie 50 mandatów na kwotę 6200 złotych. Nie były to na tyle poważne uchybienia, by trzeba było sięgać po środek ostateczny, jakim jest zamknięcie lokalu czy hotelu.

Skargi wczasowiczów to zwykle efekt zatrucia pokarmowego. Jacek Woźniak przypomina jednak, że w sytuacji gdy źle się czujemy najpierw powinniśmy skontaktować się z lekarzem rodzinnym. I dopiero gdy ten stwierdzi, że nasze objawy wskazują na zatrucie pokarmowe to należy ten fakt zgłosić do sanepidu.