Ścieżka rowerowa z asfaltu na wale wokół jeziora Jamno? Tak, na razie na długości 6 km

Decyzja zapadła i do przyszłorocznych wakacji trasa powinna być już nawet gotowa. Inwestycję finansuje Urząd Marszałkowski województwa zachodniopomorskiego, ale dołożyła się też gmina Mielno. W tej sprawie zwołana została nawet sesja nadzwyczajna Rady Miasta. I mieleńscy radni jednogłośnie przyjęli projekt pozwalający gminie na dołożenie około ćwierć miliona złotych do tego przedsięwzięcia.

Na długości blisko 6 kilometrów, licząc od mieleńskiego Wesołego Miasteczka aż do Kanału Jamneńskiego, wał, po którym dziś też można jechać rowerem i spacerować, tyle że nawierzchnia na nim jest utwardzoną ziemią, będzie wyasfaltowany. Remont - mają nadzieję wszyscy - a właściwie budowa, powinien się zakończyć przed przyszłorocznymi wakacjami.

To nie wszystko. Ścieżka na wysokości Mielna kończy się dziś przy wspomnianym Wesołym Miasteczku. Ale to też się zmieni, i to szybciej, niż wszystkim się wydaje. Bo trasa już jest wydłużona o około 500 metrów. Wprawdzie ten ostatni, nowy odcinek, jest jeszcze zamknięty dla ruchu, już widać mosty, wytyczoną trasę, choć jeszcze bez asfaltu. Docelowo przejedziemy wreszcie rowerem bądź przejdziemy pieszo trasą za Wesołym Miasteczkiem (dziś to ślepa droga), przejdziemy przez wspomniany mostek i przecinając ul. Łąkową w Mielnie dojedziemy aż do zaplecza mieleńskiego Urzędu Miasta, a dalej do parkingu sklepu. Ten krótki, ale ważny odcinek całej trasy, ma być gotowy jeszcze w tym roku.