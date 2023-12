Sejm udzielił wotum zaufania rządowi premiera Donalda Tuska

Tusk odniósł się także do zapowiadanego wniosku o odwołanie marszałka Sejmu Szymona Hołowni.

"Ja rozumiem emocje, negatywne sentymenty, normalne w polityce, ale po tych kilku minutach wspólnego, naprawdę szlachetnego oburzenia na to, co zrobił Braun, tak szybko przejść do próby obarczenia za to, co się stało tutaj, marszałka Hołowni – to też jest przekroczenie granic. Naprawdę nie można robić takich rzeczy" - ocenił.