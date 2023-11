Seminarium " Bóbr europejski i jego unikalne konstrukcje" już w piątek w Koszalinie

Seminarium odbędzie się w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej im. Joachima Lelewela, plac Polonii 1. Wykład rozpocznie się o godz. 17.00 w najbliższy piątek i będzie trwał około 60 min.

Bóbr europejski uważany jest za największego gryzonia Eurazji. Masa ciała dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość ciała do 110 cm. Prowadzi ziemnowodny tryb życia i jest doskonale przystosowany do bytowania w wodzie. Jest też niezwykle utalentowanym "budowniczym". Można go spotkać też w naszym regionie. Biologie i zwyczaje bobrów przybliży prof. Paweł Janiszewski z Uniwersytetu Warmińsko Mazurskiego.

Po zakończeniu wykładów organizatorzy zapraszają również na poczęstunek z gospodarstwa rybackiego „Zielenica”.