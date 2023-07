Seniorska koszykówka kobiet wraca do Koszalina. W planach start na szczeblu II ligi [WIDEO]

Seniorska drużyna koszykówki kobiet, wówczas jako KSKK, grała w Koszalinie po raz ostatni w 2012 roku. Czas na powrót do tamtej tradycji, tym bardziej, że historia żeńskiego basketu w mieście jest bogata. Przypomnijmy bowiem choćby legendarne siostry Wołujewicz, Bożenę i Małgorzatę, utytułowane reprezentantki Polski. Z sukcesami koszykarki miejscowego AZS prowadził za to trener Andrzej Curyl (m.in. awans do Ekstraklasy, czy medale mistrzostw Polski w kategoriach młodzieżowych).

Do tamtych czasów - przełomu lat 70. i 80. - chcą nawiązać ludzie odbudowujący żeńską koszykówkę w Koszalinie. Prezesem i trenerem nowego zespołu został Jacek Imiołek, wcześniej pracujący w Żaku Koszalin (I liga koszykówki mężczyzn). - Uważam, że jest potencjał w tym mieście na żeńską koszykówkę. Bez nowego klubu dziewczyny z KSKK Koszalin do lat 17 nie będą miały szans na dalszą grę, na rozwój. Stąd pomysł, by stworzyć klub i grać na szczeblu drugiej ligi - wyjaśnia Imiołek.