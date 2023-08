Sepultura zagrała w Szczecinku. Kilka tysięcy fanów przed sceną. Trwa MateriaFest 2023 [ZDJĘCIA]

W ostatni weekend sierpnia nad szczecineckie jezioro Trzesiecko zjechało kilka tysięcy miłośników najmocniejszej odmiany metalu, aby wziąć udział w 11. edycji MateriaFest. Magnesem był oczywiście jeden z dwóch koncertów w Polsce legendarnego zespołu Sepultura, czyli ikony metalu z lat 80. i 90.

Ich występ - choć w odmłodzonym składzie - na koniec piątkowego maratonu muzycznego na pewno na długo pozostanie w pamięci fanów. Takiej gwiazdy tej sceny jeszcze w Szczecinku nie było.

Sepultura to zespół rodem z Brazylii, który w drugiej połowie lat 80. i na początku następnej dekady wyznaczał kierunki heavy metalu, ale do dziś pozostają aktywni i twórczy. Został założony w 1984 roku przez braci Maxa i Igora Cavalera. Grupa była wówczas główną siłą w gatunku groove metal, thrash metal i death metalu. Fanom bliżej na pewno nie trzeba go przedstawiać.