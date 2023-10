Sezon grzewczy rozpoczęty, a to oznacza również sezon kontroli przeprowadzanych przez Straż Miejską

Palenie śmieci to wykroczenie i można za nie dostać karę aresztu do 30 dni lub grzywny w wysokości do 5000 zł, tyle że taką karę wymierzyć może jedynie sąd, strażnik miejski może nałożyć grzywnę w maksymalnej wysokości 500 złotych. Komendant Simiński przyznaje, że co roku kilka spraw swój finał ma w sądzie.

Piotr Simiński mówi, że bazując na wynikach prowadzonych od lat kontroli, najczęściej w piecach i kominkach lądują codzienne odpady — opakowania po żywności, kartony po mleku czy sokach. Jak zdradza, wiele osób podczas kontroli jest szczerze zdziwionych, że tego typu rzeczy absolutnie palić nie wolno.

O kontrole bardzo często wnioskują sąsiedzi zaniepokojeni tym, co wydobywa się z kominów. Ale Koszalin wykorzystuje też nowoczesne narzędzia takie jak specjalistyczny dron. To urządzenie ma ogromne możliwości. Może odlecieć od operatora do 5 kilometrów, by penetrować okoliczne kominy. Ma podwieszaną, ważącą 1,5 kg, stację badawczą, która na bieżąco analizuje związki chemiczne obecne w powietrzu, co pozwala na gorąco ocenić, czy w danym miejscu ktoś spala szkodliwe odpady.