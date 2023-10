Sezon grzewczy w Koszalinie. Gdzie jest ciepło, a gdzie dopiero będzie? [ZDJĘCIA]

- W związku z ostatnim oziębieniem, ze spadkiem temperatury za oknem, faktycznie otrzymaliśmy mnóstwo zgłoszeń z prośbą o włączenie ogrzewania - powiedział nam Marcin Ciania, rzecznik prasowy MEC.

Najwcześniej, bo 3 października, zaczęła grzać Spółdzielnia Mieszkaniowa Nasz Dom. W poniedziałek 9.10 cieplej zrobiło się w budynkach należących do Koszalińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego oraz sianowskiej spółdzielni Jutrzenka.

Na Osiedlu Przylesie w Koszalinie cieplej w mieszkaniach ma zrobić się we wtorek 10 października. Podobnie jak w lokalach Zarządu Budynków Mieszkalnych.

- We wtorek 10.10 będzie włączone ogrzewanie w całym zasobie ZBM oraz we Wspólnotach Mieszkaniowych zarządzanych przez ZBM. W poniedziałek zaś MEC przygotowywał sieć do włączenia ciepła - potwierdziła Lucyna Sitarczyk, dyrektorka ZBM. Spółdzielnia Na Skarpie jeszcze zgłoszenia o uruchomieniu ogrzewania nie wysłała, ale ma zrobić to lada dzień.