Sieć 5G w Polsce. Wpływ sieci 5G na zdrowie. Czy to bezpieczne? Sprawdź czy jesteś w zasięgu sieci 5G [30.08.2020]

Pierwsze 5G w Polsce. Zobacz, co zyskasz. Sprawdź, czy to bezpieczne.

Piąta generacja mobilnego internetu na razie ma nadajniki w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i Szczecinie, co sprawia, że dociera do 900.000 ludzi. Na stronie Plusa można sprawdzić, czy jest się już w zasięgu 5G. Całość ma być gotowa w 2021 roku.

Inne warunki korzystania z piątki to posiadanie sprzętu obsługującego technologię 5G z wykorzystaniem częstotliwości 2.600 MHz oraz bycie klientem Plusa i Cyfrowego Polsatu.

Plus, proponując internet 5G, wycenia abonament na 75 zł miesięcznie z 10-złotowym rabatem za e-fakturę (umowa na 24 miesiące). Do dyspozycji 72 GB/mies., po wykorzystaniu pakietu prędkość 1 Mb/s. Można dobrać telefon.

5G to nowy cyfrowy świat: szybszy, bardziej niezawodny i stabilny transfer coraz większej ilości danych.

5G w porównaniu z 4G

DUŻA PRĘDKOŚĆ

Dotychczasowy internet 4G LTE pozwala przesyłać dane z prędkością do 225 Mb/s, choć średnio w Polsce jest to 20-30 Mb/s. W 5G prędkość ma dochodzić do 20 Gb/s. W praktyce będzie to trudne, ale internet i tak przyspieszy co najmniej 10 razy.