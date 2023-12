Siłacz Rufiana z sukcesem powalczył na koniec roku

Karol Frąckowiak, bo o nim mowa, był jedynym reprezentantem SSS Rufian podczas tych zmagań. Nie przeszkodziło mu to jednak zdominować swojej konkurencji.

W trójboju siłowym w kategorii do 125 kg zajął 1. miejsce z wynikiem 737,5 kg (przysiad ze sztangą 285 kg, wyciskanie sztangi leżąc 167,5 kg martwy ciąg 285 kg). W martwym ciągu zaś zajął 2. miejsce (285 kg).

Nowością była konkurencja steel grip, tym różniąca się od martwego ciągu, że gryf ma większą wagę i grubość. Debiutując w tej odmianie, Frąckowiak zajął 4. miejsce z wynikiem 160 kg, do podium mu raptem 5 kilogramów. Za to w konkurencji trójbój siłowy plus steel grip Karol Frąckowiak zajął 2. miejsce z łącznym wynikiem 897,5 kg. Zmagania w Łodzi były dla siłaczy Rufiana ostatnim sportowym akcentem w tym roku kalendarzowym.