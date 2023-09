Sobota nad morzem w Mielnie. Spacerowiczów nie brakuje [zdjęcia]

Jaka pogoda będzie w najbliższych dniach? Sprawdź prognozę pogody IMGW

24/25 - 25.09 (niedziela/poniedziałek - poniedziałek)

Zachmurzenie przeważnie małe. Temperatura minimalna od 7°C do 10°C. Temperatura maksymalna od 20°C do 22°C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-wschodni.

25/26 - 26.09 (poniedziałek/wtorek - wtorek)

Zachmurzenie małe, okresami umiarkowane. Temperatura minimalna od 11°C do 13°C, nad samym morzem około 15°C. Temperatura maksymalna od 22°C do 25°C. Wiatr słaby, z kierunków południowych.

26/27 - 27.09 (wtorek/środa - środa)

Zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna od 14°C do 16°C. Temperatura maksymalna od 22°C do 24°C. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, wieczorem zmienny.

27/28 - 28.09 (środa/czwartek - czwartek)

Zachmurzenie małe wzrastające na umiarkowane do dużego. Po południu na zachodzie przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 13°C do 15°C. Temperatura maksymalna od 21°C na zachodzie do 25°C na wschodzie regionu. Wiatr słaby i umiarkowany, zmienny, przechodzący na kierunki południowe.