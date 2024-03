Sobotnie popołudnie w Mielnie. Tłumy spacerowiczow nad Bałtykiem [zdjęcia]

Zachmurzenie małe i umiarkowane, okresami duże. W nocy lokalnie słabe opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Temperatura minimalna od -2°C do 1°C, nad morzem około 2°C, temperatura maksymalna od 3°C do 6°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny, porywisty, północny i północno-wschodni.

Zachmurzenie umiarkowane i duże. Lokalnie przelotne opady deszczu. Temperatura minimalna od 2°C do 4°C, temperatura maksymalna od 5°C do 8°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północny.

Zachmurzenie przeważnie duże, miejscami słabe opady deszczu. Temperatura minimalna od 3°C do 5°C, temperatura maksymalna od 5°C do 7°C. Wiatr słaby i umiarkowany, północno-zachodni i północny.

Zachmurzenie duże, okresami opady deszczu, miejscami mgła. Temperatura minimalna od 4°C do 6°C, temperatura maksymalna od 7°C do 10°C, nad morzem około 6°C. Wiatr słaby, zmienny.

15/16 - 16.03 (piątek/sobota - sobota)

Zachmurzenie małe i umiarkowane, stopniowo wzrastające do dużego. Temperatura minimalna od -1°C do 2°C, temperatura maksymalna od 6°C do 9°C. Wiatr słaby i umiarkowany, początkowo porywisty, północno-wschodni i wschodni.