Spłonął samochód stojący przy drodze krajowej nr 25 w okolicach Bobolic Jakub Roszkowski

Strażacy odebrali zgłoszenie o godzinie 0.42 w świąteczny wtorek archiwum

Podpalenie to najbardziej prawdopodobna przyczyna pożaru samochodu, do którego doszło tuż po północy we wtorek 26 grudnia na drodze krajowej nr 25 w okolicach Bobolic.