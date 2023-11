Spółdzielnia wymienia wodomierze, a mieszkańcy Koszalina pytają o protokoły

I przypomina, że zgodnie z zawartą umową to spółdzielnia zgłasza wykonawcy protokołem reklamacyjnym uwagi i wykonawca w ciągu 7 dni wymienia przedmiot umowy na nowy. Także mieszkańcy do administracji zgłaszają wszystkie usterki.

- Do tej pory wszystkie zgłoszenia reklamacyjne wpływały zawsze do spółdzielni. Był to i jest powszechny standard - odpowiada Mirosław Wasilewski, zastępca prezesa zarządu ds. techniczno - eksploatacyjnych KSM Nasz Dom. - Nie znam przypadku, aby w ciągu ostatnich lat któryś z lokatorów próbował zgłaszać usterkę lub reklamację wodomierza bezpośrednio u wykonawcy prac monterskich. Zawsze to robi spółdzielnia i nigdy nie było z tym problemu - dodaje.

- Jeżeli pojawią się chętni mieszkańcy którzy sami chcą reklamować wodomierze, to takim osobom możemy wydrukować protokoły i dać im taką możliwość - zaznacza Wasilewski. Tu uzupełnijmy, że stany ze starego jak i nowego wodomierza są odczytywane zdalnie przez system komputerowy poprzez komunikację radiową. Przy spisywaniu protokołu nie jest zatem potrzebne przepisywanie stanu licznika przez człowieka. - Unikamy przez to błędów, nie wspominając o aspekcie ekologicznym i biurokratycznym. Jest to również efekt wprowadzanej małymi krokami cyfryzacji usług, która wymusza zwiększenie dostępności i jakości usług. Dla naszych mieszkańców dostępny jest portal internetowy gdzie stany można obserwować dla zużycia wody zimnej i ciepłej oraz c.o. w swoich mieszkaniach. Dla tych, którzy chcą, a jeszcze takiego konta dostępowego nie posiadają, informuję, iż można je uzyskać po zgłoszeniu się w spółdzielni. Dodatkowym zabezpieczeniem jest wykonywana podczas wymiany wodomierzy dokumentacja fotograficzna, co w dyskusyjnych sytuacjach ostatecznie rozstrzyga potencjalny spór - podsumowuje Mirosław Wasilewski.