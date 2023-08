Spotkania Kultur w Koszalinie. Międzynarodowa integracja na Rynku Staromiejskim [ZDJĘCIA]

- Podczas 18. edycji Spotkań Kultur gościmy cztery mniejszości narodowe i etniczne - powiedział nam Roman Biłas, przewodniczący Koszalińskiego Oddziału Związku Ukraińców w Polsce. - Spotkania Kultur to nie tylko uczta muzyczna. To też okazja do spróbowania kuchni mniejszości narodowych i etnicznych. Możemy też przyjrzeć się temu, jaką wartość we współczesnej kulturze mają wyroby rękodzielnicze przedstawiane przez mniejszości - dodał.

Spotkania Kultur przeszły długą drogą. Początkowo odbywały się w małej sali Domku Kata w Koszalinie. Następnie organizatorzy przenieśli się przed amfiteatr, by od kilku lat gościć uczestników na Rynku Staromiejskim. - Nasz cel to integracja Polaków z różnymi mniejszościami, narodowymi i etnicznymi. To dobra okazja do tego, by wszyscy wspólnie spędzili ze sobą czas - podsumował Roman Biłas.

Wydarzenie organizuje Urząd Miejski w Koszalinie, zarząd Oddziału w Koszalinie Związku Ukraińców w Polsce i współorganizatorzy. Imprezę dofinansowano przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego.