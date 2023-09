Spotkanie autorskie z Janem Mencwelem w Koszalińskiej Bibliotece Publicznej

Jan Mencwel to animator kultury, publicysta, komentator, działacz społeczny i aktywista miejski, współzałożyciel i przewodniczący stowarzyszenia Miasto Jest Nasze, działa również w Towarzystwie Krajoznawczym „Krajobraz”. To też wieloletni członek redakcji Magazynu Kontakt, a obecnie jej stały współpracownik. Autor książek: „Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta”, za którą był nominowany do nagrody Grand Press w kategorii Książka Reporterska Roku 2021 oraz „Hydrozagadka. Kto zabiera polską wodę i jak ją odzyskać”.

O książce „Betonoza. Jak się niszczy polskie miasta”:

Czy Polacy kochają beton i nienawidzą drzew? Można tak pomyśleć, przyglądając się przemianom polskich miast i miasteczek. Kolejne wyspy miejskiej zieleni padają pod piłami drwali, a zamiast śpiewu ptaków słychać ryk kosiarek i pił. Jak długo jeszcze urzędnicy będą powtarzać, że stuletnie drzewa to samosiejki, więc można je po prostu wyciąć? Czy naprawdę zalewanie rynku betonem zasługuje na miano „rewitalizacji”? Czy deweloperzy w końcu zrozumieją, że ludzie potrzebują nie tylko metrów kwadratowych, ale też mieć gdzie wyjść na spacer? A w obliczu zmieniającego się klimatu zieleni w miastach potrzebujemy jak nigdy dotąd.

Spotkanie odbędzie się 19 września o godz. 17 w sali kinowej KBP przy placu Polonii 1.