Sprawca brutalnego pobicia przy ulicy Harcerskiej w Koszalinie zatrzymany przez policję

- W dniu dzisiejszym policjanci dokonali zatrzymania mężczyzny podejrzanego o brutalne pobicie - informuje nadkom. Monika Kosiec, rzecznik prasowy Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

- 41-letni mężczyzna jest mieszkańcem powiatu koszalińskiego. Zatrzymania dokonano na podstawie policyjnych ustaleń. Obecnie trwają odpowiednie czynności. Mężczyzna zostanie przesłuchany.

Do pobicia koszalińskiego społecznika doszło w ubiegłą sobotę (19 sierpnia). Piotr tradycyjnie przebrany za Spidermana - wraz z pozostałymi Superbohaterami uczestniczył w Nacławiu w wydarzeniu pod nazwą Pałacowe Spotkanie z Historią. Tamże współorganizował konkursy i zabawy. Po pikniku, na ulicę Harcerską w Koszalinie odwiózł go kolega. Niedługo potem miało dojść do brutalnego ataku.

Mężczyzna z ciężkimi obrażeniami trafił na Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Dorosłych w koszalińskim szpitalu. Jego rodzina, przyjaciele i znajomi są wstrząśnięci.

Jednocześnie, nie chcąc pozostać biernymi, organizują marsz. Ten odbędzie się już dziś (27 sierpnia) w godzinach 16.30 - 18.30. Start przed koszalińskim ratuszem.