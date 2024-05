Sprawcy włamań do altanek działkowych w Białogardzie zatrzymani [ZDJĘCIA]

- Funkcjonariusze otrzymali informację o włamaniu do jednej z altanek działkowych na ul. Asnyka w Białogardzie. Dzięki szybkiej reakcji policjantów oraz wytypowaniu osób podejrzanych o dokonanie włamania policjanci zatrzymali dwóch mężczyzn, którzy posiadali przy sobie skradzione mienie m.in. piłę spalinowa, podkaszarkę oraz wkrętarkę. W toku prowadzonych czynności ustalono, że zatrzymani mężczyźni dokonali również włamania do altanki przy ul. Chocimskiej, a skradziony sprzęt w postaci trzech kamer z lampami solarnymi ukryli w krzakach - informują policjanci z Białogardu.

Sprawcy, którymi okazali się 40-latek oraz 19-latek zostali zatrzymani i przewiezieni do policyjnego aresztu. Postawiono im zarzut kradzieży z włamaniem za co grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.