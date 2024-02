Strach przed chorobą utrudnia profilaktykę. Dostęp do badań rośnie, a chętnych nadal mało

Drugi mechanizm jest taki, że „mnie to nie dotyczy”. „Nie wywołuj wilka z lasu. Nie szukaj sobie choroby”. Wśród pacjentów jest z pewnością grupa zbyt „zaganiana”, która nie ma czasu, by zająć się sobą. Wiedzą, że takie badania są dostępne, ale się boją. Strach jest wszechobecny.

- Po drugie, lata zaborów i oporu przeciwko temu, co ludziom każą robić, czy potem okres komuny itd. sprawiły, że naród nie ma zakodowanego takiego posłuszeństwa. Pewnie to było dobrą rzeczą w tamtych czasach, ale teraz nie jest. A my, jeżeli tak zwana władza zaleca robienie czegoś, to się buntujemy i robimy na przekór - dodaje onkolog.

- Nasze społeczeństwo generalnie to, po pierwsze, wie lepiej, co ma robić - przekonuje dr hab. n. med. Elżbieta Senkus-Konefka, koordynator Centrum Chorób Piersi Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Gdańsku.

- Nie ulega wątpliwości, że osoby, które nie zgłaszają się na badania profilaktyczne, obawiają się, że ujawnią one chorobę, choć czują się w pełni zdrowe. To silny mechanizm obronny - twierdzi Dorota Grabowska, psycholog i psychoonkolog z Pomorskiego Instytutu Psychoonkologii. - Od niepokoju wolą pozorny spokój: jeżeli nie wiem, że coś mi jest, to wszystko jest OK. Pokutuje takie stereotypowe przekonanie, że jeśli tego nie ruszę, nie pójdę do lekarza i on mi nic nie znajdzie, to tego nie będzie.

- Ludzie często nie chcą wiedzieć. Myślimy według schematu: jeśli nie będziemy wiedzieć o chorobie, to tej choroby nie będzie. Pojawia się lęk, a on hamuje nasze działania - mówi Wioletta Sell, psycholog w szpitalu Zdroje w Szczecinie. - Wiele osób (często są to osoby młode, wysportowane, dobrze odżywiające się) wyklucza prawdopodobieństwo zachorowania. Przykład: młody, 20-25-letni człowiek otrzymuje zaproszenie na badanie. Ja? Nowotwór? Niech się starzy leczą. Mnie to nie dotyczy - dodaje psycholog.