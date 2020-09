Straż Miejska w Koszalinie nie miała litości. Podrzucili śmieci, dostali mandat ZDJĘCIA

To spacerowicz podesłała strażnikom miejskim zdjęcia podrzuconych worków i samochodu odjeżdżającego z miejsca zdarzenia. Opisał, że auta zatrzymało się o godz. 10:20 w niedzielę na ulicy Tytusa Chałubińskiego. Dwóch mężczyzn wysiadło i wrzuciło w krzaki worki ze śmieciami.

Koszalińska straż miejska takich sygnałów nie ignoruje. Jej komendant Piotr Simiński mówi, że takich zgłoszeń dostają sporo — zwykle to zdjęcia lub filmiki: - Nawet anonimowe zgłoszenie może nam posłużyć do wszczęcia interwencji.

Na podstawie zdjęcia z ulicy Chałubińskiego strażnicy ustalili właściciela auta. Podrzucenie śmieci drogo go kosztowało — dostał maksymalny mandat, czyli 500 złotych. Jak komentuje Piotr Simiński, w tego typu przypadkach strażnicy stosują zasadę zero tolerancji. - To był działanie celowe, z premedytacją — komentuje. - A w interesie nas wszystkich jest wysłanie wiadomości, że śmiecenie jest nie tylko nieetyczne, ale i nieopłacalne.