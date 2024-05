Strażacy świętują w Białogardzie, a nowy komendant już objął stery

W czwartek udało nam się z nim chwilę porozmawiać.

- Łatwo dostać się do straży pożarnej?

- Ha, trudno powiedzieć czy łatwo. Trzeba spełnić kilka kluczowych warunków. Ale ważne: nie ma limitu wieku. Nie tak znów dawno przyjęliśmy do służby dwóch 40-latków. Są w zasadzie dwie drogi prowadzące do straży pożarnej. Pierwsza to trzeba skończyć szkołę kadetów albo Akademię Pożarniczą. I wtedy trafiamy na służbę. Można też zgłosić się do komendy w odpowiedzi na ogłoszony przez komendanta nabór. Należy spełnić jednak szereg warunków, m. in. zaliczyć testy wydolnościowe, sprawnościowe, przejść rozmowę kwalifikacyjną, mieć co najmniej wykształcenie średnie. Dodatkowe punkty dostają ochotnicy z OSP.

- Policja ma problemy z kadrą, brakuje jej nawet 10 tysięcy funkcjonariuszy. W straży pożarnej jest zupełnie inaczej.

- Nie ma aż tak wielu wakatów jak w policji, choć oczywiście zawsze jakieś nabory są prowadzone. U nas mamy trzy wolne etaty. Ale rzeczywiście, młodzi ludzie chcą pracować w straży pożarnej. Można powiedzieć, że to prestiżowy zawód, cieszący się szacunkiem społecznym, dający szanse rozwoju, awansu, dający stabilizację, co w dzisiejszych czasach jest bardzo ważne.