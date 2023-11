Strażak z Juchowa został ranny jadąc pomóc innym. Teraz sam potrzebuje pomocy [ZDJĘCIA]

Do wypadku doszło na drodze powiatowej koło Radacza (gmina Borne Sulinowo) 9 listopada. Na wezwanie do swojej jednostki OSP w pobliskim Juchowie prywatnym autem jechał 34-letni Grzegorz Adamczyk. - Otrzymaliśmy wezwanie do płonącego samochodu w Śmiadowie – mówi Łukasz Adamczyk (zbieżność nazwisk obu strażaków przypadkowa), naczelnik juchowskiej OSP. - Nigdy się nie spodziewaliśmy, że zamiast tam, pojedziemy ratować kolegę...

Auto Grzegorza jadącego do akcji, najprawdopodobniej w wyniku awarii zawieszenia, zjechało z drogi i czołowo uderzyło w drzewo. Siła uderzenia była ogromna, pień wbił się głęboko w maskę. Kierowca doznał poważnych obrażeń nogi, czeka go długie leczenie i rehabilitacja.

- Grzegorz służy w naszej jednostce od 4 lat, zawsze możemy na niego liczyć, mimo że do Juchowa ma z domu spory kawałek – mówi naczelnik. - Mocno się angażuje w życie OSP, wielokrotnie uczestniczył w różnych imprezach charytatywnych, a teraz sam potrzebuje wsparcia do dojściu do pełniej sprawności.