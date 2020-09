Suma wszystkich błędów. MKP przegrywa w Trzebiatowie

Po niezłym początku sezonu MKP znacznie obniżył loty, przegrywając trzeci mecz z rzędu. Tym razem lepsza była Rega Trzebiatów. Zadecydowały proste błędy indywidualne.

- Do przerwy mecz był raczej na remis, gra była dość wyrównana - ocenił Zbigniew Węglowski, grający trener MKP. - Po przerwie też rywale niby niczym nas nie zaskoczyli, ale bramki i tak traciliśmy. Dlaczego? Mnożyły się błędy poszczególnych zawodników. Jak w jednym meczu ktoś zawali, to w drugim idzie mu lepiej, ale zaraz pojawia się ktoś, kto musi zrobić coś głupiego na murawie. I płacimy za to stratą kolejnych punktów - dodał.

Pierwszy gol padł po akcji prawą stroną, dośrodkowaniu na 5 metr i trafieniu z bliskiej odległości. Po przerwie Rega dołożyła gola głową po dośrodkowaniu z rzutu rożnego. Bramkę kontaktową zdobył co prawda chwilę później Jakub Okuszko (nowy nabytek, 25- letni napastnik, który wcześniej występował w IV-ligowym Stilonie Gorzów Wielkopolski), ale to było wszystko, na co tego dnia stać było szczecinecki zespół. Igor Duńczak dobił rywali po tym, jak ci się otworzyli i skoncentrowali na gonieniu wyniku.

W najbliższą sobotę MKP zagra u siebie ze Spartą Węgorzyno.