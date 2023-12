Świąteczne iluminacje w koszalińskim parku już świecą [ZDJĘCIA]

Jeszcze kilka minut przed godz. 17 w parku w Koszalinie, szczególnie w okolicach fontanny i uliczek ciągnących się w kierunku ul. Młyńskiej było bardzo ciemno. Mimo to przyszło tu wielu mieszkańców Koszalina. Chcieli zobaczyć, jak rozbłysną świąteczne iluminacje. Nastąpiło to o godz. 17.

- To już nasza tradycja, kiedy w okresie przedświątecznym uruchamiamy świąteczne iluminacje właśnie w Parku Książąt Pomorskich, bo to jest właśnie miejsce chętnie wybierane do spacerów - przyznaje Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta Koszalina.

- Mieszkańcy zawsze na to czekają i od wielu lat dzięki ozdobom, które przygotowuje Zarząd Dróg i Transportu zawsze w mieście jest ciekawie. Te ozdoby się zmieniają, każdego roku jest inna ekspozycja i co roku roku bardzo podobają się mieszkańcom dlatego też to kontynuujemy.