Światowy Dzień Kota 2024. Zobacz ZDJĘCIA kotów naszych Internautów

Światowy Dzień Kota obchodzony jest 17 lutego m.in. w Polsce i we Włoszech. Dzień ten ma na celu podkreślenie znaczenia kotów w życiu człowieka, a także przypomnieć światu o kotach wolnożyjących, którym potrzebna jest pomoc. W tym dniu wiele organizacji i fundacji zbiera datki, karmę i inne akcesoria pomocne w dbaniu o koty wolnożyjące.

My zaprosiliśmy naszych Internautów do zabawy. Na naszym profilu facebookowym poprosiliśmy o wrzucanie w komentarze zdjęć swoich zwierzaków. W krótkim czasie pojawiło się tam około 200 zdjęć. Zapraszamy do obejrzenia tej fotogalerii!