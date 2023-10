Światowy Dzień Zdrowia Psychicznego w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie [ZDJĘCIA]

W tym roku obchody są prowadzone pod hasłem „Zdrowie psychiczne jest powszechnym prawem człowieka”. Na temat zdrowia psychicznego oraz depresji rozmawiali uczniowe Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Białogardzie w ramach lekcji wychowawczej.

Organizatorki tego wydarzenia mówiły o tym jak możemy poprawić naszą kondycję psychiczną oraz gdzie w trudnych sytuacjach możemy znaleźć niezbędną pomoc.

Każdy, kimkolwiek i gdziekolwiek jest, ma prawo do najwyższego osiągalnego standardu zdrowia psychicznego. To prawo do ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia psychicznego, prawo do dostępnej, akceptowalnej i dobrej jakości opieki oraz prawo do wolności, niezależności i włączenia do społeczności.

Zajęcia poprowadziły psycholog Aleksandra Połczyńska, Agnieszka Materko - pedagog szkolny, aspirant Kinga Plucińska-Gudełajska z policji w Białogardzie oraz Anna Szajdecka z PSSE Białogard.