Światowy Dzień Zespołu Downa. Leśnicy w różnych skarpetkach

- Jak co roku o tej porze nasi pracownicy przyszli do pracy w dwóch różnych skarpetkach – mówi Iwona Kujawska, starszy specjalista Służby Leśnej.

Skąd ten pomysł? Data 21 marca związana jest z trisomią 21 chromosomu – osoby z zespołem Downa w 21. parze chromosomów zamiast dwóch mają trzy chromosomy. I dlatego właśnie tego dnia – 21 marca - niemal na całym świecie wiele osób zakłada dwie różne skarpetki.

– Tego dnia przede wszystkim chodzi o pamięć i by ubrać coś, co nie pasuje do pozostałych części garderoby, to niekoniecznie muszą być skarpetki – dodaje wyjaśnia Iwona Kujawska.