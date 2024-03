Święta Wielkanocne przed nami. Więcej policyjnych kontroli na drogach

Komenda Główna Policji poinformowała, że w okresie Świąt Wielkanocnych funkcjonariusze będą czuwać nad bezpieczeństwem uczestników ruchu drogowego. Zwrócą szczególną uwagę na stan trzeźwości i stan psychofizyczny kierujących oraz przestrzeganie przez nich ograniczeń prędkości. Sprawdzą również, czy kierowcy i pasażerowie podróżują w zapiętych pasach, a dzieci w fotelikach. Mają również zadbać o płynność ruchu na głównych ciągach komunikacyjnych kraju.

- Na drogi wyjadą m.in. policyjne grupy SPEED, których głównym zadaniem jest przeciwdziałanie niebezpiecznym zachowaniom na drodze, takim jak m.in. przekraczanie dozwolonych prędkości. Policjanci wyposażeni w radiowozy oznakowane i nieoznakowane oraz mierniki prędkości będą czuwać nad bezpieczeństwem ruchu w tym obszarze - powiedział PAP nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP.

Zaapelował do kierowców, by przestrzegali głównych zasad ruchu drogowego, czyli trzeźwości za kierownicą i przepisowej, dostosowanej do warunków ruchu prędkości.