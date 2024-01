Święto Objawienia Pańskiego. Trzej Królowie zapraszają do orszaków

W Koszalinie obchody uroczystości Objawienia Pańskiego rozpoczną się Mszą św. o godz. 10 w katedrze. Przewodniczyć jej będzie biskup senior Edward Dajczak. Ok. godz. 11 Orszak Trzech Króli wyruszy sprzed katedry do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego. Uczestnicy orszaku otrzymają koronę i śpiewnik z tekstami kolęd.

- To święto upamiętnia wydarzenie opisane w Ewangelii wg św. Mateusza, przedstawiające pokłon Mędrców - tłumaczy ks. Wojciech Parfianowicz, rzecznik prasowy Kurii Biskupiej w Koszalinie. - Wydarzenie to tworzy pewną klamrę z tym, co miało miejsce przy żłóbku w dniu Bożego Narodzenia, kiedy to przyszli tam prości pasterze. Mamy więc z jednej strony ludzi prostych, z drugiej - wyrafinowanych, wykształconych. To pokazuje, że przy żłóbku jest miejsce dla każdego, kto ma otwartą głowę i serce - przypomina duchowny.

- Orszak Trzech Króli jest świetnym sposobem na dobre przeżycie tego dnia - mówi ks. Parfianowicz. - Wejście w przestrzeń publiczną z wiarą ma ogromne znaczenie. Nie chodzi tylko o świadectwo i zaznaczenie obecności, którą dzisiaj próbuje się zatrzeć, ale także o ucieszenie się z faktu, że jestem wierzący i należę do wspólnoty Kościoła. Sporo jest dzisiaj negatywizmu wobec rzeczywistości wiary. Ciągle mówi się o kryzysie, liczbach, laicyzacji itp. Zapominamy o tym, że życie z Bogiem jest źródłem radości - podkreśla ksiądz rzecznik. - Tę uroczystość nazywamy Objawieniem Pańskim. Warto więc zadać sobie też pytanie, jakie jest to objawienie? Bóg w żłóbku objawia się rzekłbym w majestacie bezbronności i bezradności. Absolutnie Mu to nie umniejsza. Prawdą jest, że Bóg jest bezbronny i bezradny wobec naszego oporu wobec Niego. Zaprasza więc nas do tego, abyśmy zdecydowali się obalić wszelkie mury i przeszkody, które sami przed Nim ustawiliśmy, albo które między nami a Nim postawili inni. Dlatego w ramach złota, kadzidła i mirry, czyli darów oznaczających króla (złoto), Boga (kadzidło) i mękę (mirra), mamy dzisiaj do żłóbka przynieść dobrowolną uległość (złoto), prawdziwą cześć (kadzidło), gotowość do ofiary (mirra) - mówi ks. Parfianowicz,