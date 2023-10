Święto pracowników oświaty w Koszalinie. Nauczyciele otrzymali nagrody prezydenta [ZDJĘCIA]

- Życzę państwu satysfakcji i zadowolenia z podopiecznych. Życzę znalezienia diamentów, które dalej będą się wyróżniać przez całe zawodowe życie. To nie jest łatwa praca. Muszę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że nie byłbym w stanie być nauczycielem. Zabrakłoby mi tej anielskiej cierpliwości, czy odporności na hałas podczas przerw odpowiadający chyba startom ciężkiego samolotu. Młodzież nie zawsze jest posłuszna, a państwo, nie dość, że nad nią panujecie, to jeszcze dzięki wam osiągają wspaniałe sukcesy. Z wyników koszalińskiej oświaty jesteśmy po prostu dumni - dodał prezydent.

- Mówię jako jeden z was, od 41 lat jestem nauczycielem. Stanąłem przed klasą 1 września 1982 roku - mówił z kolei Jan Kuriata, przewodniczący Rady Miejskiej w Koszalinie.

- To były trudne czasy, wydawałoby się, że nie wrócą. A szkoła stała się dzisiaj miejscem różnego rodzaju sporów, nacisków, pewnej walki ideologicznej. A przecież powinna być miejscem, w którym uczymy "jak myśleć", a nie "co myśleć". Od poklepywania nauczycieli po plecach, od wdzięczności i podziękowań te plecy mają już oni obite. Kiedyś był taki napis, jest wciąż aktualny: "za dobrą pracę szacunek i uznanie". Ktoś dopisał: "a pieniądze?". Stąd szacunek, podziw, podziękowanie za te ciężkie dni, za ten ogromny wysiłek i odpowiedzialność. Przecież to my kształtujemy charaktery, formujemy ten świat. Więc może dobrze, byśmy mieli też za to odpowiednie wynagrodzenie - podkreślił Jan Kuriata.