Święto Trzech Króli w Koszalinie. Uroczysty orszak przeszedł ulicami miasta [ZDJĘCIA, WIDEO]

W Koszalinie obchody uroczystości Objawienia Pańskiego rozpoczęły się Mszą św. o godz. 10 w katedrze. Przewodniczył jej biskup senior Edward Dajczak. Następnie Orszak Trzech Króli wyruszył sprzed katedry do kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego.

Mimo mrozu, w orszaku wzięły udział tłumy mieszkańców Koszalina.

- To święto upamiętnia wydarzenie opisane w Ewangelii wg św. Mateusza, przedstawiające pokłon Mędrców - tłumaczy ks. Wojciech Parfianowicz, rzecznik prasowy Kurii Biskupiej w Koszalinie.

- Wydarzenie to tworzy pewną klamrę z tym, co miało miejsce przy żłóbku w dniu Bożego Narodzenia, kiedy to przyszli tam prości pasterze. Mamy więc z jednej strony ludzi prostych, z drugiej - wyrafinowanych, wykształconych. To pokazuje, że przy żłóbku jest miejsce dla każdego, kto ma otwartą głowę i serce - przypomina duchowny.

Od Trzech Króli rozpoczyna się karnawał, którego zakończeniem są ostatki, czyli wtorek przed Środą Popielcową rozpoczynającą Wielki Post.