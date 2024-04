Szczecinek dziś na żółto. Kwesta na rzecz hospicjum [ZDJĘCIA]

To 14. już kwesta uliczna prowadzona przez młodych wolontariuszy w Szczecinku. W koszulkach w tym kolorze, z żółtymi balonami i żonkilami, które są symbolem ogólnopolskiej akcji „Pola nadziei" spotkamy ich na ulicach Szczecinka we wtorek (23 kwietnia) w godzinach od 10 do 16. To kampania zbierania funduszy na rzecz opieki dla osób terminalnie chorych, którą od 1998 roku prowadzi Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum im. św. Łazarza" w Krakowie.

Pieniądze ze zbiórki są przeznaczone na utrzymanie hospicjum, rosną bowiem bardzo rachunki za gaz i energię.

- W zeszłym roku udało nam się m.in. zamontować klimatyzację, w tym planujemy dokończyć wymianę drzwi wewnętrznych - mówi Edyta Wieleba-Matyśniak ze Stowarzyszenia Hospicyjnego.

Zbiórka na hospicjum będzie także prowadzona w najbliższą niedzielę (28 kwietnia) przed szczecineckimi kościołami.