Szczepienie przeciw HPV chroni przed rakiem. Niestety chętnych jest mało

Jak wylicza Małgorzata Koszur, rzeczniczka zachodniopomorskiego NFZ, ogółem w kraju z darmowych szczepień skorzystało 256 290 nastolatków (dane na 18 kwietnia tego roku). Program rozpoczął się 1 czerwca minionego roku. Jest kierowany do dziewcząt i chłopców, którzy skończyli 11 lat, a nie ukończyli jeszcze 14 roku życia. Ale nie tylko nastolatki mogą skorzystać z darmowych szczepień. - Od wejścia w ubiegłym roku programu bezpłatnych leków dla osób do 18 roku życia i powyżej 65 roku życia, szczepionka 2-walentna Cervarix przeciw HPV jest bezpłatna dla wszystkich dzieci od 9 do 18. roku życia. Jeśli zatem dziecko nie kwalifikuje się do programu szczepień ze względu na wiek (jest młodsze lub starsze niż adresaci programu), to 2-walentny Cervarix też będzie mieć za darmo: dostanie go w aptece na podstawie e-recepty wystawionej przez jego lekarza rodzinnego - wyjaśnia Małgorzata Koszur. - Wtedy rodzic realizuje e-receptę w aptece i przychodzi z dzieckiem na szczepienie do lekarza rodzinnego, do którego dziecko jest zapisane, by ten dokonał kwalifikacji do szczepienia. Najlepiej, by odbiór szczepionki z apteki i szczepienie odbyły się tego samego dnia, by uniknąć potrzeby przechowywania szczepionki.