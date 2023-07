Szef mieleńskich ratowników radzi, jak bezpiecznie zachowywać się na plaży [WIDEO]

Według Leszka Pytla najpoważniejsze problemy podczas wakacji nad morzem, a właściwie na plaży, to jak zawsze alkohol i związana z nim brawura. - Jak zwykle też gubi się na plażach sporo dzieci - podkreśla szef ratowników. Gmina Mielno rozdaje więc za darmo specjalne opaski dla maluchów, na których to opaskach można napisać numer kontaktowy do rodziców, co znacznie ułatwia odnalezienie bliskich dziecka.

- Rekordzista czekał z ratownikami na mamę sześć godzin - zdradza Pytel. Przyznaje, gubią się zazwyczaj dzieci bez opasek. - To 90-95-procent maluchów. Bo powiedzmy sobie szczerze, ale opaski biorą dla swoich pociech przede wszystkim rodzice, którzy i tak zwracają na nie uwagę, nie piją alkoholu podczas plażowania - zauważa, dodając jednak szybko, że o zgubienie się na plaży tak naprawdę nie jest jednak trudno i gubią się nawet dorośli.