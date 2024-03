Szef MON złożył kondolencje rodzinie żołnierza, który zginął w Drawsku Pomorskim

We wtorek podczas programowych ćwiczeń na poligonie w Drawsku Pomorskim pojazd gąsienicowy najechał na dwóch żołnierzy na pasie taktycznym; w wypadku zginął jeden żołnierz; drugi żołnierz w ciężkim stanie przebywa w szpitalu.

"To jest tragiczne zdarzenie. To jest wypadek, który powoduje, że wszystkie siły i środki kierujemy do wsparcia rodziny i najbliższych" - powiedział szef MON.