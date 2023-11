Szerokie plaże w Mielnie kosztowały 10 milionów złotych [ZDJĘCIA, WIDEO]

Inwestycja właśnie się zakończyła. W środę trwał jeszcze przegląd prac, ale wszystko jest zrobione jak należy. To jedna z najbardziej kosztownych, ale też niezwykle potrzebnych inwestycji na polskim wybrzeżu, zabezpieczająca je przed sztormami i podtopieniami. Swoistym efektem ubocznym są właśnie wyjątkowo szerokie plaże. Takie właśnie powstały w Mielnie.

Prace wykonało konsorcjum firm PRCiP z Gdańska jako lider oraz Hegemann GmbH i Rohde Nielsen A/S. Łącznie mieleńskie wybrzeże zasilono dodatkowymi 337,5 tysiącami metrów sześciennych piachu. Ciekawostka, miejscem jego poboru była mielizna na wysokości Darłowa.

Przypomnijmy, sztuczne zasilanie plaży to jedna z metod ochrony brzegu morskiego. Metoda ta polega na przetransportowaniu pobieranego z dna morskiego piasku i rozprowadzeniu go na wybranym odcinku brzegu w celu podniesienia poziomu i poszerzenia plaży. Materiał piaszczysty z dna morskiego, który jest odkładany na plażę, jest wcześniej badany pod kątem odpowiedniej granulacji i czystości. Pobierany jest z dna w odległości kilku, do kilkunastu kilometrów od brzegu przez pogłębiarkę ssącą, a następnie „wyrzucany” na plażę poprzez system rurociągów, połączonych z pogłębiarką. Później piasek jest równomiernie rozprowadzany po zasilanym odcinku plaży za pomocą spycharek.