Szkoła jak nowa na nowy rok szkolny. Modernizacje budynków w Koszalinie

Na termomodernizację budynków szkolnych w Koszalinie ogółem przeznaczono w ostatnich latach ponad 20 milionów złotych. - Wkrótce zamkniemy cały cykl odświeżenia, odnowienia całej substancji szkolnej w Koszalinie - powiedział Przemysław Krzyżanowski, zastępca prezydenta miasta ds. polityki społecznej. - To milowy krok, jeśli chodzi o funkcjonowanie szkół - dodał.

Termomodernizacją objęto, prócz ZS 8, także Budowlankę (ZS 7), Centrum Kształcenia Ustawicznego w Koszalinie (tu prace niedawno się zakończyły) i dwa koszalińskie przedszkola.

- Nasza szkoła wygląda nowocześnie tylko dlatego, że mamy wsparcie w projektach i wsparcie miasta - powiedziała Dominika Majkowska, nowa dyrektorka Zespołu Szkół nr 8.

- W ramach termomodernizacji zostało wymienione prawie wszystko, co pozwoliło na usprawnienie energetyczności budynku, od dachu i elewacji, po instalacje wodociągowe i kanalizacyjne, czy wentylację. Wyremontowana została sala gimnastyczna ze środków budżetu miasta. Mamy nowoczesne pracownie zakładowe, gabinety, co jest niezbędne z racji naszego profilu, bo mamy pracownie: cukierniczą, fryzjerską, czy informatyczno-techniczną, co umożliwia nam przeprowadzanie egzaminów zawodowych - dodała.