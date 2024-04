Szósta edycja akcji #sadziMY. Narodowa akcja sadzenia drzew w Koszalinie [ZDJĘCIA]

Koszalin to zielone miasto, ale może być jeszcze bardziej zielone. To zależy też od nas. W całej Polsce trwa akcja #sadziMY. Do wyboru było wiele gatunków drzew jak buki, dęby czy drzewa dla owadów zapylających: jabłonie, głogi i bez. Darmowe sadzonki od leśników można było otrzymać również w Nadleśnictwie Sławno, Białogard, Polanów i Świdwin.