Szpital powiatowy w Białogardzie wzbogacił się o nowoczesny sprzęt [ZDJĘCIA] Grzegorz Galant

Koszt urządzenia to 300 tysięcy zł, z czego 200 tys. to dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości, pozostałe 100 tys. dołożyło Starostwo Powiatowe w Białogardzie.

Lepsza diagnostyka i jeszcze większa dostępność do specjalistycznych usług medycznych. Szpital powiatowy w Białogardzie wzbogacił się o nowoczesny aparat rentgenowski, tak zwane "ramię C". Sprzęt wykorzystywany będzie na oddanym do użytku w ubiegłym roku bloku operacyjnym, wspomoże też niedawno otwarty Oddział Ortopedii i Traumatologii.