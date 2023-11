Szpital Wojewódzki zaprasza na bezpłatną mammografię

Przychodnia zaprasza na bezpłatne badania mammograficzne przez cały rok. Od 1 listopada, na podstawie decyzji Ministra Zdrowia, granica wieku uprawnionych do mammografii bez skierowania została przesunięta i teraz z tego powodu z badań mogą korzystać panie w wieku 45 – 74 lata (wcześniej granica wieku wynosiła 50 - 69 lat).

Według statystyk z bezpłatnej mammografii korzysta mniej niż 40 procent uprawnionych kobiet - średnia w zachodniopomorskim to prawie 39, procent, w Koszalinie nieco ponad 37.



Jak się umówić na badania? Wystarczy zadzwonić do Przychodni pod numer: 94 346 00 18 albo 94 346 00 33, w godzinach 8 – 14, od poniedziałku do piątku i umówić się na dogodny termin, a następnie zabrać ze sobą dowód osobisty i wcześniejsze zdjęcia mammograficzne.



Szpitalna Przychodnia Onkologiczna w Koszalinie realizuje badania z wykorzystaniem nowoczesnego mammografu cyfrowego. Badanie nie jest bolesne, trwa chwilę, po wszystkim pacjentka otrzymuje płytę z opisem.



Do badań zachęca lek. med. Mariusz Kwiatkowski, Koordynator Oddziału Dziennego Chemioterapii w Szpitalu Wojewódzkim w Koszalinie i Kierownik Przychodni Onkologicznej Szpitala Wojewódzkiego w Koszalinie. - Powinniśmy się badać, gdy czujemy się zdrowi — mówi Kierownik Przychodni Onkologicznej. - Wiele kobiet mammografii i innych badań nie robi, bo boi się, że te coś wykażą. Tymczasem im szybciej postawimy diagnozę, tym większa szansa, że szybciej wrócimy do normalnego życia.



Warto też pamiętać o regularnym samobadaniu piersi, które należy wykonywać raz w miesiącu. Rozpoznanie na wczesnym etapie choroby nowotworowej piersi daje prawie 100 procent pewności całkowitego wyleczenia. A więc im wcześniej panie skorzystają z badań, tym szanse na zdrowe życie są większe.