Tak Marcin Prokop wyglądał w młodości. Miał długie włosy!Tak 30 lat temu wyglądał prowadzący Dzień Dobry TVN 26.07.2023

W przeszłości pisał artykuły do wielu gazet, do takich tytułów jak "Gazeta Wyborcza", "Wprost", "Przekrój". W przypadku tego ostatniego był nawet redaktorem naczelnym. Przewodził także redakcji "Machina".

- Moja pierwsza, "zachodnia" fura. 75 koni, które wtedy wydawały się mocą, zdolną wynieść punciaka w kosmos. kiedy ten rydwan przelatywał przez mazowieckie wioski, dudniąc z głośników piekielnymi dźwiękami morbid angel, staruszki dawały na mszę, policjanci salutowali, rolnicy chowali swoje kury, dziewczęta mocniej ściskały uda, a chłopcy napełniali oczy łzami zazdrości. tęsknię za tobą, zielony ogierze - napisał Marcin Prokop pod zdjęciem (pisownia oryginalna), na którym stoi przy aucie.

- to niewinne stworzenie to późniejszy baron telewizji śniadaniowej, znany tancerz na balustradzie życia, rozpędzona strzała testosteronu. tu pod wieżą eiffla, co okazało się pewnym proroctwem. miałem wtedy 15 lat. dokładnie tyle kończy dziś DDTVN. bądźcie z nami od 8:00! - to kolejny podpis pod zdjęciem, na którym - jak wynika z opisu - ma zaledwie 15 lat.