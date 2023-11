Tak mieszka i żyje Ewelina Lisowska. Prywatne zdjęcia popularnej wokalistki. Magiczne podróże i sport. Ewelina Lisowska na co dzień

Ewelina Lisowska urodziła się 23 sierpnia 1991 roku we Wrocławiu. Szczególną rozpoznawalność przyniósł jej udział w drugiej edycji programu X Factor, emitowanego na antenie TVN. Ewelina Lisowska dotarła w tym programie do półfinału, ale nie przeszkodziło jej to w rozwoju kariery muzycznej.

Wokalistka wydała cztery albumy studyjne: