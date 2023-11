Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek. Gwiazda kabaretu "Nowaki". Zobacz zdjęcia 5.11.2023 ND

Adrianna Borek to urodzona optymistka. Znana jest przede wszystkim z kabaretu „Nowaki”, gdzie bawi do łez. Sprawdzamy jak mieszka i żyje na co dzień. Adrianna lubi odpoczywać aktywnie oraz na łonie natury. Zobacz prywatne zdjęcia Borek. Piękne wnętrza i dużo uśmiechu. Tak mieszka i żyje na co dzień Adrianna Borek.