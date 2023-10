Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Góralska chata z widokiem na Giewont [ZDJĘCIA] 12.10.2023

Paulina Krupińska-Karpiel jest znaną prezenterką telewizyjną i polską modelką. W 2012 roku wygrała wybory Miss Mazowsza, później zdobyła Miss Polonia. Obecnie jest związana ze stacją TVN, gdzie prowadzi program „Dzień dobry TVN". Można też ją oglądać w programie „Azja Express", gdzie występuje jako uczestniczka. Do wyścigu zaprosiła swoją serdeczną przyjaciółkę Izabelę Połeć, która również jest związaną ze światem mody. Sebastian Karpiel-Bułecka , mąż Pauliny, jest liderem i wokalistą zespołu Zakopower.

Tak mieszka i żyje Paulina Krupińska-Karpiel wraz z rodziną. Widoki są niesamowite!

Tak mieszka Paulina Krupińska-Karpiel i Sebastian Karpiel-Bułecka

Para mieszka w drewnianym domku na wsi, niedaleko Zakopanego. Na co dzień muszą dzielić swoje życie prywatne i zawodowe między Warszawą a górami. Ich góralski drewniany domek z widokiem na Giewont to połączenie klasyki z nowoczesnością. Zobaczcie zdjęcia! Wnętrza są eleganckie oraz przytulne. Głównie panują kolory: biel, beż, które połączone są z drewnem i cegłą. Para może również pochwalić się zielonym ogródkiem. Paulina często podkreśla, że jest dumna ze swojej góralskiej chatki. To jest jej miejsce, gdzie czuje się spełniona i przeszczęśliwa. Paulina i Sebastian mieszkają w posiadłości, która z zewnątrz wygląda jak góralska chata, jednak w środku wszystko się zmienia. Jest tam nowoczesność i elegancja. Zobaczcie jak mieszkają!