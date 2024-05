Tak mieszka i żyje Paulina Sykut-Jeżyna. Codzienne życie pięknej prezenterki. Rodzina, moda, podróże 10.05.2024

Od drugiej połowy 2007 roku prezentuje prognozę pogody w telewizji Polsat. Paulina Sykut-Jeżyna pojawia się również jako prowadząca w programach rozgrywkowych Polsatu. Widzowie mogli ją oglądać m.in. w takich programach jak: Must Be the Music. Tylko muzyka, czy Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami. Możemy ją także oglądać m.in. podczas Sylwestrowej Mocy Przebojów.